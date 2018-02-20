Facebook Twitter Rss

PFDK, Hakem Yılmaz'a 4 ay ceza verdi

PFDK, Hakem Yılmaz'a 4 ay ceza verdi.17626
  • Giriş : 20.02.2018 / 17:41:00

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hakem Yılmaz'a 4 ay ceza verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hakem Yılmaz'a 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

FANATİK

Ali Koç, Fenerbahçe'ye yeni sistem getiriyor

Galatasaray Başkanı PFDK'ya sevk edildi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray Başkanı PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Başkanı PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Başkanı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Ali Koç, Fenerbahçe'ye yeni sistem getiriyor

Ali Koç, Fenerbahçe'ye yeni sistem getiriyor

Başkan adayı Ali Koç, Fenerbahçe'ye yeni sistem getiriyor.

 

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor

Galatasaray Kulübü'nden Carrasso'nun sakatlığı ile ilgili açıklama geldi.

Golcü Arda Turan, Süper Lig rekoru kırdı

Golcü Arda Turan, Süper Lig rekoru kırdı

Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan, Süper Lig rekoru kırdı.

 

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında kayıp!

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında kayıp!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı.

Trabzon'un yenilmezlik serisi sona erdi: 0-1

Trabzon'un yenilmezlik serisi sona erdi: 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya