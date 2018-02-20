PFDK, Hakem Yılmaz'a 4 ay ceza verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hakem Yılmaz'a 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
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