PFDK kararları açıkladı! İşte kesilen cezalar
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan açıklama geldi. PFDK, Osmanlıspor'un futbolcusu Tugay Kaçar'a 2 maç, Beşiktaş'a ise 22,500 TL para ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 19 Aralık 2017 tarihli toplantısında almış olduğu kararları açıkladı. Osmanlısporlu Tugay Kaçar'a, Evkur Yeni Malatyaspor maçında rakip futbolcuya yaptığı ciddi faul nedeniyle 2 maç verilirken Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Grandmedical Manisaspor mücadelesinde taraftarların sebep olduğu saha olayları nedeniyle 22,500 TL para cezasına çarptırıldı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 19.12.2017 tarih ve 37 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- OSMANLISPOR Futbol Kulübü sporcusu TUGAY KACAR'ın, 13.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - OSMANLISPOR Futbol KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübünün, 12.12.2017 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 12.12.2017 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- SİVAS BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu SAMET KATANALP'ın, 12.12.2017 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYE SPOR - Galatasaray A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- BUCASPOR Kulübünün, 13.12.2017 tarihinde oynanan BUCASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- Kars 36 SPOR Kulübü idarecisi AYHAN SALTÜRK'ün, 13.12.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - Kars 36 SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 1.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı
Av. E. Polat YILMAZ"
ŞAMPİY10
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