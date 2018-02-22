PFDK, Talisca'nın başvurusunu reddetti
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca'nın Konyaspor maçında gördüğü sarı kartın iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.
TRT
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