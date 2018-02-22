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PFDK, Talisca'nın başvurusunu reddetti

PFDK, Talisca'nın başvurusunu reddetti.18209
  • Giriş : 22.02.2018 / 17:58:00

PFDK, Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca'nın başvurusunu reddetti.

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Büyüyen Beşik

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca'nın Konyaspor maçında gördüğü sarı kartın iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.

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