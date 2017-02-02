Phil Quade güvenliğe dikkat çekti
Fortinet, işletmeleri IoT'tan gelen tehditlere karşı korumak için görünürlük ve kontrol imkanı sunan Security Fabric özelliklerini duyurdu.
Yüksek performanslı siber güvenlik çözümleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Fortinet® (NASDAQ: FTNT), nesnelerin internetinin (IoT) etkisi ile sayısı her geçen gün daha da artan siber saldırılara karşı işletmeleri korumak amacıyla Fortinet Security Fabric mimarisini genişlettiğini duyurdu. Fortinet'in Security Fabric mimarisi, hızla artan IoT cihazları nedeniyle kompleks bir hal alan siber saldırılara karşı başarılı bir savunma yapmak için gerekli olan görünürlük, entegrasyon, kontrol ve altyapı sağlıyor.
Fortinet'in CIO'su Phil Quade yaptığı açıklamada, “Kötü amaçlı siber aktörler milyarlarca IoT cihazını daha fazla hedef alarak, nesnelerin internetini tehditlerin internetine dönüştürüyor. Günümüzde işletmelerin altyapılarını IoT'un neden olduğu devasa saldırılara karşı koruyacak, bu saldırıları tespit edip anlayacak güvenlik çözümlerini kullanması kritik derecede önemli. Fortinet Security Fabric, işletmeleri kanıtlanmış güvenlik kabiliyetleri ile donatırken etkili bir siber güvenlik için gerekli olan görünürlük ve otomasyonun temellerini sunuyor.” dedi.
IoT'un devasa büyüklüğünü korumak için bir Security Fabric şart
IoT üzerinden yapılan son saldırılar, milyarlarca cihazı tüm ülkelerin dijital ekonomilerine ve milyonlarca kullanıcıya zarar verebilecek silah haline dönüştürebileceğini bizlere gösterdi. Çoğu IoT cihazında temel güvenlik özelliklerinin ve yönetim kabiliyetinin eksik olması da bu soruna dahil oluyor.
Bu durum, verileri tablet veya bulut uygulamaları gibi birçok cihaz ve ortamdan geçerken korunması gereken günümüzün işletmeleri için önemli bir sorun. Mevcut özel ürünler ve platform güvenlik çözümleri güvenli bir IoT dünyası yaratmak için gerekli görünürlükten ve geniş ağ entegrasyonunda yoksun.
Fortinet Security Fabric, IoT dünyasını korumak için genişletildi
IoT ve bulutun devasa alanını başarılı bir şekilde savunmak için işletmelerin tüm altyapıyı kapsamlı görünürlük, segmentasyon ve uçtan uca koruma sunacak şekilde ölçekleyebilen bir Security Fabric uygulaması gerekiyor.
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