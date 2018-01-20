PKK, Afrin için Rusya'dan yardım istedi!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye sınırında YPG'li teröristlerden oluşan bir Ordu kuracağı iddiası bölgeyi hareketledirdi. Türkiye'nin Afrin harekatı ise PKK'nın Rusya'dan yardım etmesine neden oldu.
Fırat Kalkanı Harekâtı ile Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden sonra yeni bir operasyon için harekete geçti.
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının elinde bulundurduğu Afrin'i terörden temizlemeyi hedefleyen TSK, sınıra sevkiyatlarına devam ediyor.
TSK'nın yaptığı harekât hazırlıkları Afrin'de olduğu gibi Kandil'de de büyük bir endişeye sebep oldu.
Korkulu bir şekilde bekleyen PKK elebaşı Murat Karayılan, çareyi Rusya'dan yardım istemekte buldu.
Teröristbaşı Karayılan, Rusya'nın hava operasyonları için Türkiye'ye izin vermemesini istedi.
Türk komandolarının, bölgeyi terörden temizleyeceğinin farkına varan teröristbaşı, Rus yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarını yerine getirmemesi gerektiğini söyledi.
TÜRKİYE
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