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PKK, baba ve oğlunu öldürdü!

PKK, baba ve oğlunu öldürdü!.18218
  • Giriş : 05.07.2018 / 15:38:00

Terör örgütü PKK, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir baba ile oğlunu öldürdü.

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yuvalanan PKK'lı teröristler, Yalımlı köyünde hayvancılık ile geçimini sağlayan Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler'i silahla vurarak öldürdü.

Silvan ilçesi Cami Mahallesi'nde oturan Remzi Güler ve oğlu Mahmut, 10 gün önce Lice ilçesine bağlı Yalımlı köyü Leyhosor mezrasına gitti. Burada hayvancılıkla uğraştıkları belirtilen baba- oğuldan bir daha haber alınamadı.

Aile bireyleri, kendi imkanlarıyla arama yaparken, bugün saat 13.00'te  Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler'in cesedinin mezra yakınlarındaki Üçyol mevkiinde cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen baba ve oğlunun cesetlerinin üzerinden, PKK'lı teröristlerce infaz edildiklerine yönelik not bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Remzi Güler ve oğlu Mahmut'un cesetleri, önce Lice Devlet Hastanesi'ne, ardından da otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

HÜRRİYET

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