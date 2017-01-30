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PKK bombayla markete saldırdı!

PKK bombayla markete saldırdı!.21397
  • Giriş : 30.01.2017 / 08:34:00

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan bir markete PKK'lı teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi.

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PKK'lı teröristler, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan bir markete bombalı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda ise herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi 402. Sokak'taki bir markete teröristlerce el yapımı patlayıcı ve havai fişekli saldırı yapıldı.

Marketin içinde bir çalışan ile bir müşterinin bulunduğu esnada yapılan saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İş yerinde büyük hasar oluştu.

Markette incelemesini sürdüren polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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