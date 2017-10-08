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PKK'dan alçak saldırı: 2 şehit, 1 yaralı

PKK'dan alçak saldırı: 2 şehit, 1 yaralı.18767
  • Giriş : 08.10.2017 / 07:55:00

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'nın hain saldırısı sonucu 2 korucu şehit oldu.

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Sepet Beşik

Hain örgüt PKK mensubu teröristler, Silvan İlçesi Dağcılar Köyü yakınlarında askeri birliklerle birlikte operasyona çıkan güvenlik korucularının geçişi sırasında daha önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, güvenlik korucuları İhsan Gür ve Cevat Bilgiç şehit oldu, M.B. ise yaralandı. Yaralı korucu ile şehit korucuların cenazeleri, askeri helikopterle bölgeden alınarak Diyarbakır'a getirildi. Tedaviye alınan güvenlik korucusu M.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Patlamanın ardından sevk edilen takviye birlikler ile bölgede geniş çaplı operasyonların sürdüğü belirtildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA YAPILDI

Diyarbakır Valiliği, Silvan İlçesi'ne bağlı Dağcılar Köyü'nde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya bir güvenlik korucusunun temas etmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 korucunun şehit olduğunu, bir korucunun yaralandığını duyurdu.

Diyarbakır Valiliği şu açıklamayı yaptı: "Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında Diyarbakır İli Silvan İlçesi Dağcılar Köyü mülki sınırları mücavirinde, Jandarma Komando Timleri ile birlikte operasyon icra etmekte olan Güvenlik Korucusu Timinde görevli İhsan GÜR’ün 07 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 23.15 sıralarında teröristlerce döşenen Mayın/EYP’ye temas etmesi sonucunda; Onbaşılar Köyü nüfusuna kayıtlı İhsan GÜR ve Cevat BİLGİÇ isimli 2 kahraman Güvenlik Korucusu olay yerinde şehit olmuş, Murat BARTEV isimli 1 kahraman Güvenlik Korucusu ise vücudunun muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman Güvenlik Korucularımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralı Güvenlik Korucumuza acil şifalar dileriz. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

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