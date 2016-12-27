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PKK'dan Barzani'ye şok yanıt!

PKK'dan Barzani'ye şok yanıt!.18218
  • Giriş : 27.12.2016 / 08:12:00

Neçirvan Barzani'nin PKK'ya çektiği Şengal restine terör örgütünden cevap geldi.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin 'PKK'yı Şengal'den zorla çıkarırız gerekirse vururuz' açıklamasına yanıt gecikmedi.

Terör örgütü PKK, Barzani'nin bu sözlerine 'Kimsenin gücünün PKK'yı Şengal'den çıkarmaya yetmeyeceğini tarih ispatlamıştır' sözleri ile yanıtladı.

Geçen hafta Şengal halkının geleceğinden emin olmadığı için kente dönmediğini kaydeden IKBY Başbakanı Barzani, "Şengal halkı endişeli çünkü geri döndüklerinde neyle karşılaşacaklarını bilmiyor. Tekrar başka bir çatışmayla karşılaşmaktan korkuyorlar. PKK'nın şunu anlaması lazım; halkın yararı için bölgeden çıkması gerekiyor" diye konuşmuş, "Eğer PKK Şengal'de kalma ısrarına devam ederse güç kullanırız imasında mı bulunuyorsunuz?" sorusuna Barzani, "Evet" diye yanıt vermişti.

 

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