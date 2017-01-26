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PKK'dan referandum çağrısı

PKK'dan referandum çağrısı.25721
  • Giriş : 26.01.2017 / 08:44:00

PKK yöneticisi Rıza Altun'dan referandum ile ilgili açıklama geldi.

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Ülkenin dört bir yanında kanlı saldırılar gerçekleştiren terör örgütü PKK adına konuşan örgütün Avrupa sorumlusu Rıza Altun, Meclis'te kabul edilen Anayasa Değişikliği ile ilgili konuştu ve referandum kararlarının 'Hayır ' olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden, Avrupa sorumlusu Rıza Altun Anayasa Değişikliği paketi sonrası referandumda oylanacak olan cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili "hayır" çağrısı yaptı.

PKK 'HAYIR' CEPHESİNDE

Terörist Rıza Altun "Anayasaya hayır oyunun kesinlikle verilmesi gerekiyor" diyerek anayasanın geçmemesi gerektiğini söyledi.

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