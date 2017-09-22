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PKK kampları vuruldu!

PKK kampları vuruldu!.19695
  • Giriş : 22.09.2017 / 08:43:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki PKK kamplarını vurdu.

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Sepet Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta Kandil, Metina ve Gara bölgelerinde bulunan PKK kamplarına operasyon düzenledi. Hava harekatında örgütün silah mevzisi, barınak ve mühimmat depoları vuruldu.

Harekata katılan uçaklar, operasyonun ardından emniyetle üslerine  döndü.

TRT

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