PKK kampları vuruldu!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta Kandil, Metina ve Gara bölgelerinde bulunan PKK kamplarına operasyon düzenledi. Hava harekatında örgütün silah mevzisi, barınak ve mühimmat depoları vuruldu.
Harekata katılan uçaklar, operasyonun ardından emniyetle üslerine döndü.
TRT
DİĞER HABERLER
YÖK'ten üniversite sınavı açıklaması
YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversite sınavı tartışmasına açıklık getirdi.
Erdoğan ile Trump 50 dakika görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi sona erdi.
Erdoğan'dan üniversite sınavı yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite sınavı ile ilgili değişiklik sinyali verdi.
TSK, PKK depolarını vurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonla ilgili bilgi verdi.
Irak'tan flaş bağımsızlık referandumu kararı
Irak Federal Mahkemesi, bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yaptı.