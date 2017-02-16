PKK'lı 'Halo Dayı' yakalandı
Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda Adana Valiliğine yapılan bombalı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 'Halo Dayı' kod adlı Eyüp Ç.'nin örgütün Akdeniz metropol sorumlusu olduğu ortaya çıktı.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, valilik otoparkında iki sivilin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı 24 Kasım 2016'daki terör saldırısıyla ilgili yaklaşık bir ay önce gözaltına alınan Eyüp Ç, emniyette özel ekipler tarafından sorgulandı.
Terör örgütünün Mardin'den Antalya'ya kadar olan bölgede sözde Akdeniz metropol sorumlusu olduğu belirlenen teröristin itirafları doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün gizli yürüttüğü soruşturma sonucu söz konusu bölgedeki terör yapılanması ortaya çıkarıldı.
Teröristin itirafları doğrultusunda son 3 günde, terör örgütü PKK'nın Akdeniz yapılanmasında yer aldığı iddia edilen ve aralarında bir muhtarın da bulunduğu 80 kişi yakalandı.
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