PKK'lılar eylem yaptı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı operasyonu terör örgütlerini telaşlandırdı. Avrupa'nın birçk kentinde eylemler gerçekleştiren PKK-YPG destekçileri Güney Kıbrıs'ta gösteri yaptı.
Lefkoşa’nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki kısmında toplanan yaklaşık 350 terör destekçisi, ABD ve Rusya’nın diplomatik temsilcilikleri önünde eylem yaptı.
Terör örgütünün bayraklarını taşıyan grup, Türkiye ve Rusya aleyhine sloganlar attı.
PKK destekçileri, Avrupa’nın pek çok ülkesinde Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı terör estiriyor. Son olarak Almanya'nın Hannover-Langenhagen Havalimanı’nda terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırmıştı.
HÜRRİYET
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