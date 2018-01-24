Facebook Twitter Rss

PKK'lılar eylem yaptı

PKK'lılar eylem yaptı.23579
  • Giriş : 24.01.2018 / 16:04:00

Güney Kıbrıs'ta PKK destekçileri, ABD ve Rus temsilcilikleri önünde eylem yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı operasyonu terör örgütlerini telaşlandırdı. Avrupa'nın birçk kentinde eylemler gerçekleştiren PKK-YPG destekçileri Güney Kıbrıs'ta gösteri yaptı.

Lefkoşa’nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki kısmında toplanan yaklaşık 350 terör destekçisi, ABD ve Rusya’nın diplomatik temsilcilikleri önünde eylem yaptı.

Terör örgütünün bayraklarını taşıyan grup, Türkiye ve Rusya aleyhine sloganlar attı.

PKK destekçileri, Avrupa’nın pek çok ülkesinde Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı terör estiriyor. Son olarak Almanya'nın Hannover-Langenhagen Havalimanı’nda terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırmıştı.

HÜRRİYET

Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'dan kötü haber

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD'den açıklama: Göz yummayız!

ABD'den açıklama: Göz yummayız!

Amerika Birleşik Devletleri'nden Afrin operasyonu ile ilgili açıklama geldi.

Nazlı Ilıcak'a müebbet hapis!

Nazlı Ilıcak'a müebbet hapis!

Gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında casusluk nedeniyle dava açıldı.

 

Afrin operasyonunda ikinci şehit!

Afrin operasyonunda ikinci şehit!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrin operasyonu hakkında konuştu.

HDP İzmir İl Başkanı gözaltında

HDP İzmir İl Başkanı gözaltında

Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir gözaltına alındı.

 

TSK: 32 uçakla 45 hedef imha edildi

TSK: 32 uçakla 45 hedef imha edildi

TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bir açıklama daha yapıldı.

Erdoğan: Afrin'de zafer yakındır

Erdoğan: Afrin'de zafer yakındır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da konuşuyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya