PKK'lılar Suriyeli göçmenleri vurdu!
Terör örgütü PKK mensupları tarafından Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik bölgesine havan mermisi atıldı. Suriyeli göçmenlerin konakladığı bölgeye düşen havan mermisi nedeniyle 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi’nde PKK’lı teröristler, Jandarma Tabur Komutanlığı’na havan topuyla saldırı düzenledi. Olayda havan topu mermisi, işlemler için bekleyen bir grup yabancı göçmenin bulunduğu noktaya düştü. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı.
Olay, Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Derecik Beldesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. PKK’lı teröristlerin Balkaya Dağları’ndan attığı havan topu mermisi, Türkiye’ye kaçak yollardan geçiş yapan ve bu sırada Jandarma Tabur Komutanlığı’ndaki işlemleri için bekleyen bir grup yabancı uyruklu kişinin bulunduğu noktaya isabet etti. Meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar için bölgeye ambulanslar sevk edilirken, güvenlik güçleri, Balkaya Dağları’nın bulunduğu bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
HÜRRİYET
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