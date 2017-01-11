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PKK'lılara dev operasyon

PKK'lılara dev operasyon.22730
  • Giriş : 11.01.2017 / 16:14:00

PKK'lılara yapılan operasyon saniye saniye görüntülendi.

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Terör örgütü PKK'ya yönelik Sakarya'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Operasyon sırasında örgüte ait çok sayıda örgütsel doküman bulunduğu ortaya çıktı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapmış, operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. İkametlerde yapılan arama da çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Aralarında HDP Sapanca İlçe Başkanı Ercan Tepe, Adapazarı İlçe Başkanı M.Hakkı Sonsuz, üniversite öğrencileri M.O, M.N.A ile M.S.Ç, Z.K, M.G. ve K.K. alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.

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