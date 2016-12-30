PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile terör örgütü PKK'nın 5 üst düzey yöneticisinin yakalandığı duyuruldu.
DİĞER HABERLER
İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı
Suriye'de yaşanan insanlık dramına Türkiye yine sessiz kalamadı.
Ankara'yı kana bulayacaklardı
DAEŞ'in yılbaşında Ankara'da yapacağı saldırı polis ekipleri sayesinde engellendi.
TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü
TSK, terör örgütü DAEŞ emiri Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.
Survivor Taner gözaltına alındı
Survivor yarışmacısı Taner'in polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.