PKK'nın hain saldırısını JÖH'ün dikkati önledi!
Hain örgüt PKK'nın tuzağını Jandarma Özel Harekat timi farketti, olsaı bir faciadan dönüldü.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah Nazımiye-Dereova kırsalında yapılan operasyonda Jandarma Özel Harekat Timimizin dikkati ile 3 kilogramlık teneke içerisine yerleştirilmiş amonyum nitrat ve alüminyum tozu karıştırılmış patlama ve basma düzenekli EYP tespit edilerek imha edilmiştir" denildi.
Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü de aktardı.
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