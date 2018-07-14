PKK'nın İskandinavya sorumlusu yakalandı
Terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha indirildi. Örgütün kırmızı bültenle aranan sözde İskandinavya sorumlusu C.D. Danimarka'da yakalandı.
DİĞER HABERLER
Oktar'ın villasından çıkanlar şaşırttı
Adnan Oktar'ın villasından çıkanlar polisleri hayrete düşürdü.
Babasına bombalı paket yollamıştı! İşte cezası
Babasına bombalı paket gönderen Alican Kurdaş'ın cezası belli oldu.
Erdoğan'dan Cüneyt Çakır esprisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile Cüneyt Çakır konusunda şakalaştı.
TEM'de yangın! Trafik yoğunluğu yaşanıyor
TEM Otoyolu'nun Seyrantepe Mevki Edirne İstikametinde yoğunluk yaşandı.
Polislere direnen 'Cicişler'e hapis şoku!
Polislere direnen 'Cicişler'e 11 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.