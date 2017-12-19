PKK'nın kadın bombacısı İzmir'de yakalandı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu PKK'nın kadın bombacısının da aralarında bulunduğu 51 kişi yakalandı.
Örgüte yardım ve yataklık yaptığı aynı zamanda sosyal medya üzerinde de örgütün propagandasını yapan 65 kişi belirlendi. Ekipler eş zamanlı olarak kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa, Tire, Torbalı ve Aliağa ilçelerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 51 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise aramalarda çok sayıda örgütsel doküman dijital malzeme ve av tüfeği ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınanların arasında PKK’nı dağ kadrosuyla doğduran bağlantılı kişilerinde olduğu belirlendi.
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