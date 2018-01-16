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PKK'nın sözde komutanı yakalandı

PKK'nın sözde komutanı yakalandı.25721
  • Giriş : 16.01.2018 / 09:43:00

Terör örgütü PKK'nın sözde komutanı Bursa'da yol kontrolünde yakalandı.

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Sepet Beşik

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe. Örgütün sözde komutanı Bursa'da yol kontrolünde yakalandı. Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan terörist, kısa bir kovalama sonucu yakayı ele verdi.

 

Zanlı tarafından verilen kimliğin başkasına ait olabileceğinden  şüphelenen polis, durumu Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.  Terörle mücadele polislerinin yaptığı araştırmada şüphelinin, terör örgütü  PKK'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı "Sefkan" kod adlı Reşat Karabalık  olduğu belirlendi. Örgüte 2000'li yılların başında katılan Karabalık'ın daha önce PKK'nın  Ağrı Tendürek sözde bölge komutanı olduğu bildirildi. Zanlının, bir süredir Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki yakınlarının  yanında saklandığı öğrenildi. Bursa'daki işlemlerinin ardından Van'a gönderilen Karabalık,  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TRT

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