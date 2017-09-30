Facebook Twitter Rss

PKK'nın Suriye koluna TC vatandaşlığı

PKK'nın Suriye koluna TC vatandaşlığı.23162
  • Giriş : 30.09.2017 / 09:15:00

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD yönetimi bölgesinden gelenlere de TC vatandaşlığı verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Suriye'deki kaostan Türkiye'ye sığınanlar arasındaki bir grup şaşaırttı. Ankara'nın 2011-2015 yılları arasında 'istisnai vatandaşlık' verdiği 17 bin Suriye ve Iraklının PYD yönetimindeki bölgelerden gelmesi tepki çekti.

Bu tarihlerde Türk vatandaşlığı verilenler arasında Barzani ve PKK adına çalışan dernek, vakıf ve STK temsilcileri bulunuyor. Türkmenler, PKK’lıların TC vatandaşlığının iptalini istiyor.

Yeni Şafak gazetesinde Yılmaz Bilgen imzası ile yeralan habere göre; Irak ve Suriye’den savaş sebebiyle göç eden 17 bin sivile ‘istisnai vatandaşlık’ kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi. Vatandaşlık hakkı verilenler listesinde, Suriye’de PKK/PYD bölgesinden ve Barzani yönetimindeki Kuzey Irak’tan gelenler önemli yer tutarken, Araplar ikinci, Türkmenler ise üçüncü sırada yer aldı. 2011-2015 aralığında istisnai vatandaşlık verilen çok sayıda isim arasında PKK destekçisi vakıf ve sözde sivil toplum çalışanının bulunması dikkat çekti. Türk vatandaşlığı verilen Türkiye karşıtı PKK ve Peşmerge destekçileri, sosyal medya hesaplarında, Türkiye’nin Fırat Kalkanı Operasyonu’nu ‘işgal girişimi’ olarak nitelendiriyor.

Suriye iç savaşının başladığı 2011 Mart’ından buyana Türkiye’nin sınır bölgelerinde şubeler açan batılı dernek ve vakıflar, buradaki personel ve idarecileri özellikle PKK destekçilerinden seçti. Çoğunluğu PKK/PYD sempatizmanı olan dernek ve vakıf çalışanlarına Türkiye’den öncelikle çalışma izni ayrıcalığı tanındı. Çalışma izni alan bu kişilere 2012 yılından itibaren ise ‘vatandaşlık önceliği’ verildi. Irak’tan gelen Barzani taraftarları ise daha çok paravan şirketler üzerinden vatandaşlık statüsü kazandı. Ödül gibi vatandaşlık kazanan birçok PKK sempatizanı ve Barzani yanlısı kişi, HDP’li belediyelerden büyük destek gördü. 5 yıllık süreçte vatandaşlık elde etmek için ‘sahte evlilikler’ ve ‘akrabalık bağı’ gibi bürokratik taktikler kullanıldı. Farklı partilerden milletvekilleri de PKK sempatizanı ve Barzani yanlısı şahısların vatandaşlık almaları konusunda yoğun çaba sarf etti.

Kanun kapsamında istisnai vatandaşlık verilen 17 bin kişilik listede Türkmenler en son sırada aldı. Süleyman Soylu’nun bakanlığı ile birlikte PKK destekçisi dernek ve vakıflara yönelik operasyonlar başladı. Türkiye aleyhine faaliyet gösteren dernek ve vakıflar tarafından çalışma izni alma ve devamında vatandaşlık ayrıcalığına sahip olan kişilere dönük takip ve tetkikler de aynı operasyonlara paralel olarak başladı. 2016 yılına dek vatandaşlık listesinde yer bulamayan Türkmenler ancak bu süreç sonrasında vatandaşlıktan faydalanmaya başladı. Mevcut listede Türkiye’nin vatandaşlık verdiği Türkmenlerin oranı yine de yüzde 15’i geçmiyor. Bunun yanında Ayn el-Arab, Kamışlı, Dırbesiye, Afrin, Şeyh Maksud, Amude, Resulayn, Erbil, Duhok, Zaho, Selahaddin, Süleymaniye ve Sincar gibi bölgelerden gelen Kürt kökenli Irak ve Suriyeli oranı ise yüzde 60’ın üzerinde gerçekleşti.

Suriye ve Irak Türkmenleri, Türkiye tarafından vatandaşlığa kabul edilen PKK ve Barzani yanlılarının vatandaşlıklarının iptal edilmesi gerektiğini, tüm eylem ve söylemleriyle Türkiye düşmanlığı yapan kişilerin özel amaçlar için Türk vatandaşlığına geçtiklerini belirtiyorlar. “50 kişinin öldüğü 6-8 Ekim 2014 provokasyonunda PKK/PYD bölgesinden gelen çok sayıda kişi sokak olaylarına karıştı” diyen Türkmenler, Türkiye’nin üçte birini korsan haritasına dahil eden Barzani yanlılarının da Irak ve Suriye konusunda PYD’lilerden farklı düşünmediğini belirtiyor.

YENİŞAFAK

Kocaman: Beşiktaş'ı yendiğimize pişman ettiler

Şenol Güneş'i Emre Belözoğlu kurtardı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Milli Takım kadrosu açıklandı!

Milli Takım kadrosu açıklandı!

Futbolseverlerin merakla beklediği Milli Takım kadrosu açıklandı.

3 ülke Kuzey Irak için harekete geçti

3 ülke Kuzey Irak için harekete geçti

Kürt Bölgesel Yönetimi'ne karşı Irak, Türkiye ve İran harekete geçti.

 

Türkiye ile Irak anlaştı!

Türkiye ile Irak anlaştı!

Irak ile Türkiye arasında önemli bir anlaşma imzalandığı öğrenildi.

Tüm dünya uçuşları durdurdu!

Tüm dünya uçuşları durdurdu!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kararına tüm dünyadan tepki geldi.

 

Saldırı hazırlığındaki 3 kişi yakalandı

Saldırı hazırlığındaki 3 kişi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda biri Suriyeli ikisi Endonezyalı 3 kişi yakalandı.

Londra'da patlama!

Londra'da patlama!

Terör saldırıları ile sarsılan İngiltere'de bir patlama meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya