PKK operasyonunda 8 kişiye tutuklama
Terör örgütü PKK'ya yönelik Elazığ'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 8'inin tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.
Ülkenin dört bir yanında yuvalanan terör örgütü PKK üyelerine yönelik güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları tam gaz devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler tarafından çalışma yapıldı. Çalışma sonucu polis, bir hafta önce merkez ve ilçelerde 13 şüphelinin adresini tespit ederek operasyon yaptı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar, tüfek ve silah ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde ifadeleri tamamlanan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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