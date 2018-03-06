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PKK, sivillerin Afrin'den çıkmasını engelliyor

PKK, sivillerin Afrin'den çıkmasını engelliyor.23092
  • Giriş : 06.03.2018 / 10:44:00

Terör örgütü PKK'nın sivillerin Afrin'den çıkmasını engellediği öğrenildi.

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Kritik açıklama Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'ten geldi. BM sözcüsü, yerel yetkililer olarak tanımladığı terör örgütü PKK'nın Afrin'den sivillerin çıkışına izin vermediğini belirtti.

Dujarric, konuya ilişkin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, ''Yerel yetkililer hala kimsenin çıkmasına izin vermiyor. Yerel yetkililerle doğrudan temasımız yok ama insanların özgürce ayrılabilmesi son derece önemli.'' dedi.

"ŞİMDİYE KADAR 5 BİN KİŞİ BÖLGEDEN AYRILDI"

Sözcü Dujarric, şimdiye kadar 5 bin kişinin bölgeden ayrıldığını ifade etti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da geçen hafta ''yerel yetkililer'' şeklinde tanımladığı terör örgütü PYD/PKK'nın sivilleri kontrol noktalarında durdurduğunu ve daha güvenli yerlere gitmelerini engellediğini belirtmişti.

TRT

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