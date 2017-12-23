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PKK'ya ağır darbe!

PKK'ya ağır darbe!.25721
  • Giriş : 23.12.2017 / 11:17:00

Suriye sınırı kırsalında PKK'nın önemli isimlerin olan Koçali Bala yakalandı.

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Büyüyen Beşik

Millli İstihbarat ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Suriye sınırında gerçekleştirdikleri operasyonda terör örgütü PKK'nın Türkiye özel kuvvetler sorumusu Musa kod adllı Koçali Bala yakalandı.

İtirafçı olan Bala,  örgütün bölgedeki en önemli sığınak ve barınaklarının yerini gösterdi. İstanbul ve diğer büyükşehirlerdeki  bombalı saldırıların planlayıcısı olan Bala'nın gösterdiği yerlerde150 kilo plastik ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı’nın gri listesinde olan Bala’nın yakalandığı operasyonda Adana Valiliği’ne 24 Kasım 2016’da bombalı saldırı düzenle yen sözde özel kuvetler üyesi terörist Çiçek Karabulut etkisiz hale getirildi.

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