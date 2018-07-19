PKK'ya ağır darbe!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'nın lojistik sorumlusu olan Hasan Çakmak ve beraberindeki 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Delil Karakoçan" kod adlı Hasan Çakmak'ın da aralarında bulunduğu 3 teröristin, silah, mühimmat ve uyuşturucu alışverişi esnasında hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Harekata ilişkin TSK'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, uyuşturucu alışverişi sırasında bir aracın tam isabetle vurulduğu anlar yer aldı.
TRT
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