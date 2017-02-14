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PKK'ya eş zamanlı operasyon

PKK'ya eş zamanlı operasyon.17628
  • Giriş : 14.02.2017 / 09:43:00

Ülkenin dört bir yanında yuvalanan PKK'lılara operasyonlar düzenlendi.

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Ankara, Van, Muş ve Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda Sırrı Sakık'ın yeğeni V.S'nin de aralarında bulunduğu toplam 21 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya, Mamak ve Sincan ilçeleri ile Muş, Van ve Ağrı'da 28 adrese düzenlenen operasyonlarda bir tabanca ve 2 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında HDP'li Sırrı Sakık'ın yeğeni olduğu öğrenilenen V.S. de Muş'ta gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının terör örgütü adına sosyal medyada propaganda çalışması yürüttükleri öğrenildi.

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