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PKK'ya Irak'ta ağır darbe!

PKK'ya Irak'ta ağır darbe!.21435
  • Giriş : 03.07.2018 / 08:22:00

Türk Silah Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya Kuzey Irak'ta ağır bir darbe indirdi.

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Türk Silah Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta düzenlediği hava harekatında 4 teröristi etkisiz hale getirirken, örgüte ait sığınak ve mühimmat depoları da ele geçirildi.

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