PKK'ya Irak'ta ağır darbe!
Türk Silah Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta düzenlediği hava harekatında 4 teröristi etkisiz hale getirirken, örgüte ait sığınak ve mühimmat depoları da ele geçirildi.
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