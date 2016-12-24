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PKK'ya son uyarı: Vururuz!

PKK'ya son uyarı: Vururuz!.20934
  • Giriş : 24.12.2016 / 14:25:00

Neçirvan Barzani, PKK hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Irak Kürdistan Bölgesi Başbakanı Neçirvan Barzani, konferansta yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'ya son uyarısını sert sözlerle yaptı.

Terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesinden çıkması gerektiğini vurgulayan Neçirvan Barzani, gerekirse güç kullanacaklarını belirtti.

Başbakan Neçirvan Barzani, Duhok Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenen “Bağımsızlık Sonrası Kürdistan Konferansı”nın ardından Al-Monitor’e konuştu.

Terör örgütü PKK’nın Şengal (Sincar) bölgesinden çıkması gerektiğini vurgulayan Başbakan Barzani, “PKK’nın Şengal’deki varlığı bölgede istikrarsızlığa sebep oluyor. Şengal’in yeniden inşa edilememesinin sebeplerinden biri de PKK’nın oradaki varlığıdır” ifadelerini kullandı.

Barzani, “Şengal halkı geleceğinden emin değil, bu yüzden kente geri dönmüyor. Şengal halkı endişeli çünkü geri döndüklerinde neyle karşılaşacaklarını bilmiyor. Tekrar başka bir çatışmayla karşılaşmaktan korkuyorlar. PKK’nın şunu anlaması lazım; halkın yararı için bölgeden çıkması gerekiyor” diye konuştu.

“Eğer PKK Şengal’de kalma ısrarına devam ederse güç kullanırız imasında mı bulunuyorsunuz?” sorusuna Barzani, “Evet” yanıtını verdi.

Başbakan Barzani, “Şengal’in nasıl yönetileceğine Şengal halkı karar vermeli. Bu yüzden Şengal’e müdahale eden güçler orada kalmamalı. Bize göre PKK’nın Şengal’de kalmasına gerek yok. Bölgeden çıkmalıdırlar” dedi.

RUDAW

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