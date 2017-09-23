PKK yüzünden yol kapandı
Teröristler, yolda durdurduğu aracı yaktılar. Bunun üzerine güvenlik ekipleri de yangın söndürülene kadar yolu trafiğe kapattı.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli-Pülümür karayolunun 17. kilometresinde bulunan Uzuntarla mevkiinde yola inen bir grup terörist durdurdukları bir tırı ateşe vererek yaktı.
Araç yakılmasının ardından Tunceli-Pülümür karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatılırken, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.
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