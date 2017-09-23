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PKK yüzünden yol kapandı

PKK yüzünden yol kapandı.23188
  • Giriş : 23.09.2017 / 17:14:00

PKK'lı teröristler yüzünden Tunceli-Pülümür karayolu trafiğe bir süre kapalı kaldı.

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Teröristler, yolda durdurduğu aracı yaktılar. Bunun üzerine güvenlik ekipleri de yangın söndürülene kadar yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli-Pülümür karayolunun 17. kilometresinde bulunan Uzuntarla mevkiinde yola inen bir grup terörist durdurdukları bir tırı ateşe vererek yaktı.

Araç yakılmasının ardından Tunceli-Pülümür karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatılırken, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

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