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Plaj tuvaletinde doğum yapıp kaçtı!

Plaj tuvaletinde doğum yapıp kaçtı!.19558
  • Giriş : 03.07.2017 / 19:49:00

Tekirdağ'da ailesinden hamileliğini gizleyen 17 yaşındaki G.K., plaj tuvaletinde doğum yapıp kaçtı.

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Tekirdağ'da plaj tuvaletinde çoçuk doğurup kaçan 17 yaşındaki G.K. kan dondurdu.

İstanbul’da oturan G.K., hafta sonunda İstanbul’dan ailesi ile birlikte Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi’nde denize girmek için tatile geldi.

Erkek arkadaşıyla girdiği ilişkiden hamile kalan ve bu durumu ailesinden gizleyen G.K., iddiaya göre sancıları artınca tek başına plaj tuvaletine gitti. G.K.’nin uzun süre dönmemesi üzerine ailesi bakması için erkek çocuklarını tuvalete gönderdi. Kendisine bakmak için gelen ağabeyine "Siz gidin ben geleceğim" diyerek yollayan G.K., tuvalette tek başına doğum yaparak erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğin kordon bağını da kendisi kesen G.K., bebeği yanında bulunan plaj havlusuna sararak, tuvalet yakınındaki bir köşeye bırakıp, ailesinin yanına döndü.

BEBEĞİN AĞLAMA SESİNİ DUYDULAR

Bu sırada tuvalet yakınında bulunanlar ağlama sesi üzerine bırakılan bebeği bulup, durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Görgü tanıklarından Umut K, "Bir kız tuvalete girdi yaklaşık 1 saat içerinden çıkmadı. Daha sonra kız gittikten sonra içerden bebek ağlama sesi geldi. Gidip baktığımızda orada bir bebek olduğunu görüp ambulans ve jandarmaya haber verdik" dedi.

OTOMOBİLLE GİDERKEN GÖZALTINA ALINDILAR

Sağlık ekipleri bebeği ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne götürüp muayene etti. Soruşturma yürüten jandarma ekipleri bebeği dünyaya G.K.’nin getirdiğini belirledi. G.K. ailesinin de içinde bulunduğu otomobille bölgeden ayrılırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KIZ ÇOCUĞU TEDAVİ ALTINA ALINDI

Jandarma G.K., annesi Y.K., babası K.K., ağabeyi M.K.’yı gözaltına aldı. Doğum yapan G.K.'nin İstanbul’da birlikte olduğu erkek arkadaşından hamile kaldığını, korktuğu için durumu ailesinden gizlediğini söylediği iddia ediliyor. G.K., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan jandarma ekipleri soruşturmasını sürdürüyor.

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