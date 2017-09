Plajda bira içen doktorlara ceza!

Zolguldak Belediyesi'nin işlettiği Kapuz Plajı'nda bira için 2 kadın doktora polis tarafından para cezası verilmesi ile ilgili Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ve Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'den açıklama geldi.Zonguldak Valisi Ahmet Çınar,"'İçki içti' diye kontrol edilme durumu yok. Davranışlarından dolayı yapılan ihbar üzerine polisin işini yaparken bu arkadaşların sarhoşluk seviyesinde belki bir tanesinin onu bilmiyorum, burada toplumu rahatsız ettiği anlaşılmış ve polis görevini yapmıştır. Mesele bu kadar basit, bu kadar küçük bir konudur" dedi. CHP 'li Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ise "Bizler yasakçı bir zihniyete asla sahip değiliz. Kumsalda alkol alınması demek farklı olayların da yaşanması anlamına gelir ve bizde bunun önüne geçemeyiz. Alkol herkeste aynı etkiyi vermeyebilir" açıklamasını yaptı.Geçen salı günü meydana gelen olayda doktor S.Ç. ve meslektaşı olan arkadaşı, mesai çıkışı Zonguldak Belediyesi'nin işlettiği Kapuz Plajı'nda portatif sandalyelerine oturup güneşlenirken yanlarında getirdikleri biraları açarak içmek istedi. Bu sırada gelen plaj görevlisi, sahilde içki içmenin yasak olduğunu söyleyerek, kadınları uyardı. S.Ç., kamuya açık alanda kimseye rahatsızlık vermeden içki içebileceklerini söyleyince tartışma çıktı. Doktorlar, daha sonra gelen zabıta ile de tartışınca polise haber verildi. Polis ekibi iki kadın doktoru karakola götürdü ve Kabahatler Kanunu'nun 'Çevreye rahatsızlık verme' maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 109'ar lira idari para cezası uygulayıp serbest bıraktı.Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı CHP 'li Muharrem Akdemir ve İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ile birlikte tartışma yaratan olayın yaşandığı Kapuz Plajı'nda bugün inceleme yaptı. Plajı gezen Vali Çınar, cankurtaran olarak çalışan personel ile sohbet etti. Vali Çınar, gazetecilerin plajda bira içen kadın doktarlara para cezası uygulanmasıyla ilgili sorusu üzerine açıklama yaptı.Vali Çınar, bunu konuşmaya değer bir konu olarak görmediğini söyleyerek, şöyle dedi: "Son derece basit, küçük, her yerde her zaman yaşanabilen bir olay. Konu yansıma biçimiyle biraz abartılı oldu. Polisimizi maalesef bence biraz ideolojik kaygılardan, devlete bakıştaki bir takım bahane arayan yanlış yapılan bir haber olarak değerlendiriyorum. Olup biten sadece polisimize, 'Plajda insanları rahatsız eden bir sorun var' diye telaşlı bir ç Ağrı oluyor. Polisimiz de 'Yunus' dediğimiz gezici ekibimiz buraya geliyor 'Olay nedir?' diye. Burada bayan arkadaşların alkol aldıkları ve çevreyi rahatsız ettiklerine şahit oluyorlar. Konu tamamen budur. Bunu zabıta da halledebilirdi ama polis kendisine gelen ihbarı değerlendirmek zorundadır. İhbarın ne olduğu, özellikle bayan oldukları ihbarda söylenmiştir. Dolayısıyla polis görevini yapmıştır. Son derece de nezaket içerisinde görevini ifa etmiştir. Ama evet sanki plajda iki bayanın başına dikilmiş polisler görüntüsü, onu da fotoğrafı çeken arkadaşların sanat kabiliyetine yormak lazım. Görüntü itibariyle böyle rahatsız edici bir durum olsa da olayın içeriği itibariyle polisin rutin bir işidir. Görevini yapmıştır. Burada önemli olan halkın huzurudur. Halkın huzurunu sağlamakla görevli polis kendisine yapılan ihbarı değerlendirmiştir ve görevini de şık bir şekilde ifa etmiştir."Vali Çınar, çocukların, ailelerin yoğun kullandığı plajın girişinde içki içmenin yasak olduğu belirtilen tabela bulunduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti: "CHP belediyesinin astığı bir tabeladır. Burada toplum huzurunun sağlanması belediyemizin de görevidir. Burada çocuklar var. Aileler var. Kimse burada içki içilmesini tabii ki istemez. Burada içki içmek, içkili gelmek yasak mı değil mi ona zaten polis karışmamıştır. Buraya gelen çıkan hiç kimse ne kimlik kontrolüne tabi tutuluyor ne de alkol kontrolüne tabi tutuluyor. Konu sadece ihbar üzerine gelen polisin durumu gözlemleyip kendi görevi çerçevesinde bir görev icrasıdır. Bir adım daha öne gitmek gerekirse; az önce söyledim. 'İçki içti' diye kontrol edilme durumu yok. Davranışlarından dolayı yapılan ihbar üzerine polisin işini yaparken bu arkadaşların sarhoşluk seviyesinde belki bir tanesinin onu bilmiyorum, burada toplumu rahatsız ettiği anlaşılmış ve polis görevini yapmıştır. Mesele bu kadar basit, bu kadar küçük bir konudur. Eğer alkol alındığı sadece söz konusu olduğunu polis bilmiş olsaydı bunu zabıtaya havale ederdi. Polisin de görevidir ama zabıta her zaman toplumun içerisinde bir didişme, itiş kakışa sebep olacak bir risk görüyorsa, çok bu işe girmez, bu işi polise havale eder. Bu doğru da bir anlayıştır."İnsanların yasalar çerçevesinde içki içmeye imkan sağlayacak mekanlarda içki içebileceklerini söyleyen Vali Çınar, "Ancak ne plajda ne sokakta herhangi bir yerde başka insanları rahatsız edecek şekilde bir davranış gösteriyorsa, içkiden dolayı ya da başka nedenlerden dolayı polis buna yasal olarak müdahale etmek zorundadır. Bundan daha çok konuşulması gereken, az önce siz mesleğini söylediniz. Bu seviyede sorumluluk sahibi olan kamu görevlilerinin toplumun içerisinde özellikle bunlar doktor ise çocukların çok olduğu bir yerde sarhoş bir şekilde dolaşmanın çok yanlış olduğunu doğru olmadığını, bir toplumsal sorumluluk anlayışıyla daha örnek bir davranış sergileyebilirlerdi. Bu da onların kişisel meselesidir. Kanun her eylemin, her kusurun karşılığını yazmıştır. Onun da karşılığını nasıl ve kimlerin vereceği yine kanunda belirtilmiştir. Bu sorun değildir, çok küçük bir mevzudur. Her gün belki Türkiye'nin değişik yerlerinde olan olaylardan bir tanesidir" dedi.Zonguldak Belediye Başkanı CHP 'li Muharrem Akdemir, plajda bira içen 2 kadın doktora polisin para cezası uygulamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Başkan Akdemir, Kapuz Plajı'nın uzun yıllırdan vatandaşlardın aileleri ile birlikte denize girdikleri bir yer olduğunu söyleyerek şöyle dedi: "Halkımızın huzuru konusunda elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Bu nedenle belli kurallarımız vardır. Zaten plajımızın kapısında o kurallarımız yazmaktadır. Kumsalda halkımız, çocukları ile birlikte denize girmektedirler. Alkol kullanmak isteyen vatandaşlarımız restoran kısmında alkol alabilmektedirler. Kumsalda içki kullanımı yoktur. Kimsenin rahatsız olmaması adına bu kurallar vardır ve bu kurallara halkımız uymak zorundadır. Bu anlamda mesleğini sonradan öğrendiğimiz doktor arkadaşlarımız keşke daha makul ölçüde arkadaşlarımıza yardımcı olsalardı, konu buralara kadar gelmezdi. Restoran kısmında böyle bir hak varken, sahilde alkol alınması ve görevli arkadaşlara yardımcı olunmaması durumunda uyarı anlamında müdahale yapılması gerekiyordu."Başkan Akdemir, kumsalda alkol alınmasının farklı olayların yaşanması anlamına gelebileceğini ifade ederek, "Alkol herkeste aynı etkiyi vermeyebilir. Gerek zabıta personelimiz, gerek polis memuru arkadaşlarımız görevlerini kanunlar çerçevesinde yapmışlardır. Vatandaşlarımız Kapuz Plajını huzurlu, temiz, güvenli olduğu için tercih ediyor. Yasakçı bir zihniyete sahip olmadığımızı, halkımızın huzuru ve güvenliği için kurallara uyulması gerektiğinin altını çiziyorum. Bayan arkadaşlarımıza karşı asla yanlış bir tavrımız olmamıştır olmaz da. Bu konunun bu kadar büyümesinde de belediyemize karşı bir algı operasyonu yapılmak istendiğini düşünüyorum. Bir eğitimci belediye başkanı olarak bu tarz algılara ve düşüncelere, haberlere karşı olduğumu söylemek istiyorum. Konu bundan ibarettir. Biz, CHP 'li bir belediye olarak asla ve asla yasakçı bir zihniyete sahip değiliz. Toplumumuzda belli kurallar çerçevesinde, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.