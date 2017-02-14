Facebook Twitter Rss

Plakada darphane dönemi! 7 ilde başlıyor

Plakada darphane dönemi! 7 ilde başlıyor.19270
  • Giriş : 14.02.2017 / 16:36:00

Plaka basımında kullanılan mühürler için önemli bir karar alındı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Plakada yeni dönem başlıyor. Türkiye Şoferler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, plaka basımında kullanılan mühürlerin artık Darphane ve amga matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılacağını belirtti.

Apaydın, yeknesaklığı sağlamak ve sahte mühür basımını engellemek amacıyla plaka basımında kullanılan mühürlerin darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılmasına yönelik müracaatta bulunduklarını, ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Bursa il ve ilçelerindeki 115 meslek odasının mühürlerinin yapımına başlandığını bildirdi.

Apaydın, yazılı açıklamasında, sahte plakalı araçların başta terör olayları olmak üzere gasp, hırsızlık gibi yasa dışı işlerde kullanıldığını, bu nedenle de plakaların mevzuata uygun orijinal ve okunaklı olmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

TŞOF olarak bunların önüne geçmek için büyük bir hukuki mücadele başlattıklarını belirten Apaydın, daha önceden Trafik Tescil Kuruluşu ile birlikte Federasyonca yetkilendirilen meslek odalarının mühürleriyle kullanılırken, yapılan değişiklikle tescil kuruluşunun mührünün kaldırılarak sadece plakanın basımını gerçekleştiren TŞOF'un mührünün yeterli görüldüğünü anımsattı.

Sahte plakaların basım ve satışını önlemek amacıyla bazı illerde suç duyurularında bulunarak konuyu yargıya intikal ettirdiklerini aktaran Apaydın, şunları kaydetti:

"Söz konusu basılı kağıtlar ve tescil plakalarının TŞOF dışında basımını veya dağıtımını yapanlarla ilgili önlem alınmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü ile uzun süredir çalışma sürdürülüyor. Bunun sonucu olarak yasa değişikliği gerçekleşmiştir. Ayrıca Federasyonumuzca plaka basımında kullanılan mühürlerin yeknesaklığını sağlamak, sahte mühür basımını engellemek amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılmasının caydırıcı olacağı değerlendirilmiş ve ilgili kuruma müracaat edilmiştir. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Bursa il ve ilçelerindeki 115 meslek odasının mühürlerinin yapımına başlandı. Yapımı tamamlanan yeni mühürlerin yetkili odalarımıza dağıtımı peyderpey gerçekleştirilmeye başlanmıştır."

TRT

Emeklilere promosyonda gelişme!

G.Saray'ın teknik direktörüne ulaşılamıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdal Tosun'un ölümü davasında tahliye

Erdal Tosun'un ölümü davasında tahliye

Ünlü oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne neden olan kazada önemli gelişmeler kaydedildi.

Bartın'da FETÖ'den 8 kişiye tutuklama!

Bartın'da FETÖ'den 8 kişiye tutuklama!

FETÖ soruşturması kapsamında Bartın'da örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

 

İstanbul'da seks oyuncaklı tecavüz

İstanbul'da seks oyuncaklı tecavüz

İstanbul Esenyurt'ta korkunç bir tecavüz olayı meydana geldi.

PKK'ya eş zamanlı operasyon

PKK'ya eş zamanlı operasyon

Ülkenin dört bir yanında yuvalanan PKK'lılara operasyonlar düzenlendi.

 

İSKİ'den tepki çeken olay için açıklama

İSKİ'den tepki çeken olay için açıklama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, görme engelli bir vatandaşın kapağı olmayan rögara düşmesi hakk

Kura çekiminde ortalık karıştı!

Kura çekiminde ortalık karıştı!

Kahramanmaraş'ta kura yöntemiyle işçi alımı yapılmak isterken kura çekimi sırasında ortalık karıştı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya