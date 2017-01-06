Podolski: 9 milyon euro için gelirim
Galatasaray'da forma giyen ve Çin'e transferi an meselesi olan Podolski'den flaş bir talep geldi. Podolski, imza atmak için 9 milyon euro istedi.
Podolski menajeri ile Çin ekibine haber yollayarak Galatasaray'da 3 milyon Euro aldığını ve bu rakamın 3 katı olan 9 milyon Euro'ya evet diyeceğini belirtti.
ÜCRETİNİ 3’E KATLADI
BU rakamın ardından diğer isteklerini de ileten Poldi ile görüşmelerini sürdüren Çin kulübü zaman istedi. Beijing Guoan yıllık 9 milyon Euro ücret ödemeyi kabul ettiği anda bu transferde mutlu sona ulaşılacak.
G.SARAY yönetiminin peşinde olduğu Vitor Hugo ve Garry Rodrigues için de transfer pazarlıkları sürüyor. Her iki oyuncu da sarı-kırmızılılara gelmek isterken kulüplerinin istediği bonservis bedelleri oldukça yüksek. Hugo’nun kulübü Palmeiras ve Rodrigues’in takımı PAOK, bonserviste indirim yaparsa Aslan 2. yarıya iki oyuncu ile de başlayabilir.
ŞAMPİY10
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