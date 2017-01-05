Podolski'den flaş transfer açıklaması!
Galatasaraylı oyuncu Lukas Podolski, Çin'den gelen teklifle ilgili kararını şu an vermediğini, Antalya kampı dönüşü yönetime yanıt vereceğini bildirdi.
Podolski, Galatasaray formasını giydiği sürece elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini belirtti.
Sarı kırmızılı yönetim Podolski'nin transferinden yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor.
Yönetim ayrıca UEFA'ya verilen oyuncu harcamalarında 65 milyon Euro'yu geçmeme sözünden dolayı, Podolski'nin yıllık alacağından düşerek yeni transferler için bütçe yaratmak istiyor. Arsenal kulübünden transfer edilen başarılı futbolcu yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor.
DİĞER HABERLER
Beşiktaş Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi
Kara Kartal, yeni transferi Matej Mitrovic'i Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Fenerbahçe'nin 3 yıldız ismi kampa gitmedi
Antalya'ya giden Fenerbahçe kafilesinde 3 yıldız kampa gitmedi.
Galatasaray'da büyük şok! O isim sakatlandı
Galatasaray'ın Antalya kampında büyük bir talihsizlik yaşandı.
Beşiktaş Başkanı'ndan Eto'o açıklaması
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Eto'o ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Hamit Altıntop'un alacağı fesih bedeli!
Galatasaray, tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'la yollarını ayırdı. Altıntop'un da Galatasaray'dan a