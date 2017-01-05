Facebook Twitter Rss

Podolski'den flaş transfer açıklaması!

Podolski'den flaş transfer açıklaması!.23880
  • Giriş : 05.01.2017 / 10:21:00

Lukas Podolski, Çin'den aldığı teklif hakkında açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Galatasaraylı oyuncu Lukas Podolski, Çin'den gelen teklifle ilgili kararını şu an vermediğini, Antalya kampı dönüşü yönetime yanıt vereceğini bildirdi.

Podolski, Galatasaray formasını giydiği sürece elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini belirtti.

Sarı kırmızılı yönetim Podolski'nin transferinden yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor.

Yönetim ayrıca UEFA'ya verilen oyuncu harcamalarında 65 milyon Euro'yu geçmeme sözünden dolayı, Podolski'nin yıllık alacağından düşerek yeni transferler için bütçe yaratmak istiyor. Arsenal kulübünden transfer edilen başarılı futbolcu yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor.

Sneijder Çin'e mi gidiyor? İşte yanıtı

Konya'da pazar yeri çatısı çöktü: Yaralılar var

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi

Kara Kartal, yeni transferi Matej Mitrovic'i Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Fenerbahçe'nin 3 yıldız ismi kampa gitmedi

Fenerbahçe'nin 3 yıldız ismi kampa gitmedi

Antalya'ya giden Fenerbahçe kafilesinde 3 yıldız kampa gitmedi.

 

Galatasaray'da büyük şok! O isim sakatlandı

Galatasaray'da büyük şok! O isim sakatlandı

Galatasaray'ın Antalya kampında büyük bir talihsizlik yaşandı.

Beşiktaş Başkanı'ndan Eto'o açıklaması

Beşiktaş Başkanı'ndan Eto'o açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Eto'o ile ilgili açıklamalarda bulundu.

 

Sneijder Çin'e mi gidiyor? İşte yanıtı

Sneijder Çin'e mi gidiyor? İşte yanıtı

Wesley Sneijder, Çin'den gelen teklife olumsuz yanıt verdi.

İşte Hamit Altıntop'un alacağı fesih bedeli!

İşte Hamit Altıntop'un alacağı fesih bedeli!

Galatasaray, tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'la yollarını ayırdı. Altıntop'un da Galatasaray'dan a


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya