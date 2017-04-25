Podolski, G.Saray taraftarından özür diledi
Fenerbahçe ile oynanan mücadele sonrası Galatasaray forması ile son derbisine çıkan Lukas Podolski, Galatasaraylı taraftarlara seslendi.
İşte Podolski’nin Instagram gönderisi:
“Taraftarımıza bir özür borcum olduğunu hissediyorum. Dün taraftarlarımızın desteği sayesinde kazanmak için herşeyi yaptık ama futbolda her zaman en iyi olan kazanmıyor. Ne yazık ki bu benim Türkiye’deki son derbimdi, buradaki atmosferi özleyeceğim. CimBom başı dik yürür.”
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
4 Başakşehirli futbolcu PFDK'ya sevk edildi
4 Başakşehirli futbolcu, sportmenliğe aykırı hareket etmeleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Güneş: Puan farkı oyunun dışın çıkarabiliyor
Çakar: Chucky'i G.Saray'a başkan yapacağım
Ve Eczacıbaşı VitrA Avrupa üçüncüsü oldu!
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nden muhteşem bir haber geldi!
Ve Ankaragücü TFF 1. Lig'e yükseldi!
Ankaragücü Kayseri Erciyesspor'u 4-1 yenerek TFF 1. Lig'e yükseldi.