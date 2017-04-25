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Podolski, G.Saray taraftarından özür diledi

Podolski, G.Saray taraftarından özür diledi.19198
  • Giriş : 25.04.2017 / 08:50:00

Ünlü futbolcu Podolski, Galatasaraylı taraftarlardan özür diledi.

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Fenerbahçe ile oynanan mücadele sonrası Galatasaray forması ile son derbisine çıkan Lukas Podolski, Galatasaraylı taraftarlara seslendi.   

İşte Podolski’nin Instagram gönderisi:

“Taraftarımıza bir özür borcum olduğunu hissediyorum. Dün taraftarlarımızın desteği sayesinde kazanmak için herşeyi yaptık ama futbolda her zaman en iyi olan kazanmıyor. Ne yazık ki bu benim Türkiye’deki son derbimdi, buradaki atmosferi özleyeceğim. CimBom başı dik yürür.”

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