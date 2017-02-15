Lukas Podolski Japon takımıyla anlaşmaya vardı
Japon kulübü Vissel Kobe'nin daha önceki teklifini geri çeviren Galatasaray kulübü ikna edildi. Japonlar 3 yıl için 15 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandı.
Lukas Podolski bu gelişmeyi 2 hafta önce yönetime iletti. Yönetim, Podolski'den sezon sonu ayrılmasını isteyince taraflar anlaşma sağladı. Alman futbolcu sezon sonunda ayrılmak için yönetimden izin aldı.. Galatasaray sezon sonunda Japon kulübü Vissel Kobe'den 2 milyon 700 bin euro alacak.
BEİNSPORT
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