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Podolski'nin gol vuruşundaki şutun hızı açıklandı

Podolski'nin gol vuruşundaki şutun hızı açıklandı.29349
  • Giriş : 19.02.2017 / 09:14:00

Podolski'nin attığı ve Galatasaray'ı Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçiren gol vuruşunun hızı açıklandı.

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Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanındaki tek golü atan Lukas Podolski'nin attığı şutun hızı belli oldu. Yayıncı kuruluşun piero'suna göre Alman yıldızın gol vuruşunda top, 128 km/s hıza ulaştı.

Hatırlanacağı üzere Lukas Podolski, Rize deplasmanında 23. dakikada takımın öne geçirmişti. Alman futbolcu Josue'nin sağ kanattan çevirdiği topta ceza sahası içinde topla buluşmuş ve sert bir vuruşla skoru 1-0 yapmıştı.

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