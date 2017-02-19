Podolski'nin gol vuruşundaki şutun hızı açıklandı
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanındaki tek golü atan Lukas Podolski'nin attığı şutun hızı belli oldu. Yayıncı kuruluşun piero'suna göre Alman yıldızın gol vuruşunda top, 128 km/s hıza ulaştı.
Hatırlanacağı üzere Lukas Podolski, Rize deplasmanında 23. dakikada takımın öne geçirmişti. Alman futbolcu Josue'nin sağ kanattan çevirdiği topta ceza sahası içinde topla buluşmuş ve sert bir vuruşla skoru 1-0 yapmıştı.
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