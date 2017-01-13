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Podolski'nin transferi için kritik hafta

Podolski'nin transferi için kritik hafta.14406
  • Giriş : 13.01.2017 / 16:24:00

Sarı-kırmızılı kulüpte Lukas Podolski için kritik hafta başlıyor.

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Alman oyuncu Lukas Podolski'nin menajeri Nassim Touhiri'nin Galatasaray yönetimine yaptığı sürpriz telefonla ünlü futbolcu için kritik sürece girilmiş oldu.

Faslı menajer Galatasaray'ın 20 Ocak'a kadar transferinin netleşmesini istediği oyuncusu Podolski'ye Beeijing Gouan dışında Çin'den 2 kulübün daha talip olduğu bilgisini verip, "Kulüpler ve tekliflerle bire bir ilgileniyorum. Sadece Beeijing Gouan'ın teklifine bağlı değiliz. Bu hafta netleşecek" diyerek haber beklemelerini istedi.

Podolski ise Çin'e gitmek adına talep ettiği ücreti 10 milyon euro olarak yöneticilere açıklamıştı.

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