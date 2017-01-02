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Podolski'nin yerine Samuel Eto'o geliyor

Podolski'nin yerine Samuel Eto'o geliyor.16885
  • Giriş : 02.01.2017 / 17:30:00

Galatasaray'da Lukas Podolski'nin yerine Samuel Eto'o geliyor.

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Galatasaray'da Çin ekibinden transfer teklifinde bulunulan Lukas Podolski'nin yerini doldurmak için çalışmalara başladı.

Galatasaray yönetimi, Beşiktaş'ın geçen yıldan bu yana peşinde olduğu Samuel Eto'o için büyük bir hamlede bulundu.

Lukas Podolski’yi Çin’e satmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, Samuel Eto’o’yu transfer edebilmek için Alman Panzeri’nin yeni kulübüyle anlaşmasını bekliyor. Oyuncu satmadan transfer yapamayız’ diyen başkan Dursun Özbek, Alman yıldızın Çin’e satışından gelecek en az 7 milyon Euro’luk bonservis bedelinin bir kısmıyla 36 yaşındaki forveti kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

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