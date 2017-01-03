Podolski transferi açıklandı! Çin'e gidiyor
Galatasaray'da forma giyen tecrübeli futbolcu Lukas Podolski kapış japış gidiyor. İsminin anıldığı Flemengo Podolski'nin Çin'e transfer olduğunu açıkladı.
Henüz transfere dair resmi açıklama gelmezken Flemengo Futbol Direktörü Rodrigo Caetano Podolski hakkında bilgi verdi.
Öte yandan Flamengo Başkan Yardımcısı Flavio Godinho, konuşulan '7 milyon euro'luk bonservis bedelinin kendileri için çok yüksek olduğunu belirtirken, "Siz ortadaki rakamları gördünüz mü? Hiçbir Brezilya ekibi bu rakamları karşılayabilecek bir seviyede değil" ifadelerini kullandı.
Podolski'nin Flamengo formalı fotoğraflarını sosyal medyada sıkça paylaştığı hatırlatılan yönetici, "Bir teklif yapmak için önce kim uygun ona bakarız. Birçok oyuncu Flamengıo'ya sempati duyuyor. Bazıları maalesef bizim ulaşabileceğimiz yerin dışında. Zamanlar bu bariyerler aşılacaktır, ancak kadromuz şu anda yeterli" diye konuştu.
Podolski, Kasım ayında yaptığı açıklamalarda Brezilya'da Flamengo'yu desteklediğini söylerken; "2014'te Brezilya'da Dünya Kupası'nı kazandığımızda herkes ülkede kalmamı istemişti. Hala sosyal medyadan mesajlar alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor."demişti.
Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Guoan, 32 yaşındaki Podolski için 6 milyon euro bonservis bedeli teklif etmiş ve olumlu cevap almıştı. Çinliler resmi teklif yaptıkları başarılı futbolcuyla 3 senelik sözleşme üzerinde anlaşmaya varmıştı
SPORX
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