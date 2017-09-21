'Polat Alemdar' Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
'Kurtlar Vadisi' dizisindeki 'Polat Alemdar' karakteri ile ünlenen Necati Şaşmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Meclis İdare Amiri ile buluştu.
'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Polat Alemdar' rolüyle ünlenen oyuncu Necati Şaşmaz ve ekibi, TBMM'ye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu ile görüşen Şaşmaz, Meclis Başkanlık makamında karşılaştığı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'la ayaküstü sohbet etti. Şaşmaz, Kahraman, Erbaş ve Uslu'yu FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin arka planını konu edinen 'Kurtlar Vadisi Vatan' filminin galasına davet etti. Ünlü oyuncu, filmde makaslamak zorunda kaldıkları FETÖ sahnesinin hikayesini de anlattı.
Şaşmaz'ın TBMM ziyaretine, Cahit Sakal başta olmak üzere 'Kurtlar Vadisi Vatan' filminin oyuncuları da eşlik etti. Filmin 15 Temmuz darbe girişimini konu edindiğini belirten Şaşmaz, darbe girişimi öncesi ve sonrasında yaşananların perde arkasında gelişen olayları beyaz perdeye aktarmaya çalıştıklarını kaydetti. 28 Eylül'de vizyona girecek filmin galasının sadece İstanbul'da yapılacağını belirten Şaşmaz, Kahraman'ı davet etti.
Şaşmaz, filmde FETÖ lideri Fethullah Gülen'in konuşmasının canlandırıldığı sahnede, Risale-i Nur kitaplarının yer aldığını anımsattı. Ancak Nur Cemaati'nden "FETÖ, orijinal Risale-i Nur'ları değil, kendi elleriyle sahteleştirdiği, Risale-i Nur olmaktan çıkan kitapları kütüphenesine yerleştirmiş. Orijinal Risale-i Nur kitaplarını kullanmayın" uyarısının geldiğini belirten Şaşmaz, bu sahnenin yeniden düzenlenmesinin zaman aldığını bu nedenle filmin vizyona girmesinin de geciktiğini ifade etti. Kahraman, bu sahnenin makaslanması konusunda "İyi yapmışsınız" karşılığını verdi.
Kahraman, filmin galasına katılamayacağını belirtirken, Sultan Abdulhamit'ten sonra Osmanlı padişahlarından V. Mehmet'in (Reşat) hayatı ve padişahlık dönemini anlatan uluslararası bir sempozyumla ilgileneceğini belirtti. Abdulhamit'ten bahseden Kahraman, Suldan V. Mehmet Reşat'ın 1909-1918 yıllarını kapsayan padişahlığında, birçok siyasi çalkantı olduğunu, Balkan Savaşları ve ardından yapılan I. Dünya Savaşı ile salgın hastalıklar, açlık ve yoksulluklar yaşandığını dile getirdi. Kahraman, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin, ülke yönetiminde etkisine de değinirken, "Bugünkü gençlik tarihi öğrenmeli, özellikle Osmanlı tarihini" ifadelerini kullandı.
Sohbette Şaşmaz'ın Elazığ'lı olması da konuşuldu. Kahraman, Elazığ'ın ilk isminin 'Elaziz' olduğunu esprili bir dille anlattı. Sohbette, Elaziz'in Atatürk döneminde nasıl Elazığ'a dönüştürüldüğü konuşuldu. Ziyaretin sonunda Şaşmaz ve ekibi, tam makamdan ayrılırken kapıda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'la karşılaştı. Kahraman, Erbaş, Uslu ve Şaşmaz ayaküstü sohbet etti. Şaşmaz Erbaş'ı da galaya davet etti ancak olumlu yanıt alamadı.
Şaşmaz ve film ekibi, daha sonra 15 Temmuz akşamı gerçekleştirilen bombalamada TBMM'de zarar gören yerleri gezdi ve Uslu'dan bilgi aldı.
TRT
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