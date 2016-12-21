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Polis duvarı delip içeri girdi

Polis duvarı delip içeri girdi.21322
  • Giriş : 21.12.2016 / 09:20:00

İstanbul Okmeydanı'nda yapılan operasyonda polis duvarı delerek içeri girdi.

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Terör operasyonu kapsamında itfaiyenin yardımı ile dernek binasına duvarı delerek giren polis ekipleri, bazı belgelere el koydu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi'nde bulunan bir dernek binasına operasyon düzenledi.

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de görev aldığı operasyonda,  itfaiyeye ait merdiven aracıyla binanın çatısına çıkan polisler, güvenlik önlemi  aldı.

Çelik yeleklerin giyerek çevre sokaklarda yoğun güvenlik önlemi alan  polis ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve diğer  zırhlı araçlar hazır bekletildi.

Balyozla binanın duvarını delerek içeri giren polis ekiplerinin, bazı  belgelere el koyduğu öğrenildi.

Polisin binadaki arama çalışmaları sürüyor.

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