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Polis eylemcilerin üstüne ateş açtı: 7 ölü!

Polis eylemcilerin üstüne ateş açtı: 7 ölü!.23709
  • Giriş : 17.01.2018 / 15:16:00
  • Güncelleme : 17.01.2018 / 15:19:05

Myanmar'ın Arakan eyaletinde polis, eylemcilerin üstüne ateş açtı.

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Büyüyen Beşik

Arakan halkı sokaklara indi. Myanmar'ın Arakan eyaletinde güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Arakan halkı, eyalette Arakan Krallığı'nın kuruluş yıl dönümü  kutlamasına yasak getirilmesini protesto etti. Tarihi Mrak-u kentinden yürüyüşe geçen gösterciler bir kamu binasını  yağmaladı.  

Eyalet yönetiminden Tin Maung Swe, polisin göstericileri uyardığını kaydetti. Protestocuların polislere saldırması sonucu güvenlik güçlerinin önce plastik mermi ardından da gerçek mermi kullanarak müdahale ettiği ifadesini  kullanan Tin, olaylarda 7 göstericinin öldüğünü bildirdi.    

Protestoya, Arakan eyaletindeki Rohingyalar (Arakanlı Müslümanlar)  dahil olmadı.

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