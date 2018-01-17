Polis eylemcilerin üstüne ateş açtı: 7 ölü!
Arakan halkı sokaklara indi. Myanmar'ın Arakan eyaletinde güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Arakan halkı, eyalette Arakan Krallığı'nın kuruluş yıl dönümü kutlamasına yasak getirilmesini protesto etti. Tarihi Mrak-u kentinden yürüyüşe geçen gösterciler bir kamu binasını yağmaladı.
Eyalet yönetiminden Tin Maung Swe, polisin göstericileri uyardığını kaydetti. Protestocuların polislere saldırması sonucu güvenlik güçlerinin önce plastik mermi ardından da gerçek mermi kullanarak müdahale ettiği ifadesini kullanan Tin, olaylarda 7 göstericinin öldüğünü bildirdi.
Protestoya, Arakan eyaletindeki Rohingyalar (Arakanlı Müslümanlar) dahil olmadı.
TRT
DİĞER HABERLER
Kastamonu'da polise FETÖ'den 6 yıl hapis
Kastamonu'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan polis memuru için karar verildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan kanser ilacı açıklaması
Sağlık Bakanlığı, kanser ilaçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye hamlesi
Avrupa Birliği'den Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
NATO'dan Türkiye'ye önemli ziyaret
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller Türkiye'ye geliyor.
Konya'da 5 askere FETÖ'den gözaltı kararı
FETÖ soruşturması kapsamında Konya'da operasyonlar düzenlendi.