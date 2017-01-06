Polis her yerde 'Zabiuallah'ı arıyor
39 kişiyi acımasızca öldüren Reina saldırganı ile Konya otogarında buluşan 'Zabiuallah' ismiyle bilet alan o şahıs her yerde aranıyor.
Polis, kanlı saldırıyı gerçekleştiren 'Abu Muhammd' kod adlı terörist ile Konya'da saldırganla buluşan Zabiuallah'ın peşine düştü.
39 kişiyi öldüren "Abu Muhammed Horassani" kod adlı teröristin saldırı öncesinde Konya'da gizlendiği tespit edilmişti. Konya ve merkez ilçelerde 8 adrese baskın yapıldı. Zanlıların bir süre önce evleri boşaltıp İzmir'e gittikleri belirlendi. Boşaltılan evlerde yapılan aramada Arapça örgütsel dokümanlar bulundu. Sınırdaki güvenliğin artırılması sonucu Suriye'ye geçiş yapamayacağını anlayan örgüt üyelerinin İzmir'e kaçtığı, saldırganın da köşeye sıkıştığı değerlendiriliyor. Öte yandan örgüt üyelerinin dikkat çekmemek için, Konya'da günlük kiralanan fuhuş evlerini tercih ettikleri belirlendi. Kendilerine 3 aile görünümü veren DEAŞ üyelerine stüdyo daireleri kiralayan emlakçı M.E. "Çin lokantası açacaklarını söylediler. Ceplerinde destelerle para vardı" dedi.
ARAP TURİSTİN '3 SALDIRGAN' İDDİASI
Reina'da sağ kurtulan Suudi Arabistan vatandaşı Hassan Khashoggi, o geceyi El Arabiya'ya anlattı. Khashoggi, "Davula benzer sesler duyduk. Neler olduğunu anlamak için ayağa kalktığım sırada silah seslerini duydum. Biri kadın 3 saldırgan vardı. Rastgele ateş açmıyorlardı. Masalar arasında dolaşıp direkt hedef alıyorlardı" dedi. Khashoggi, karmaşa anında karısıyla denize atladıklarını ve bir saat boyunca silah seslerinin kesilmediğini anlattı.
SPUTNİK
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