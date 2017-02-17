Polis konuğu canlı yayında sırasında gözaltına aldı
Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı ele aldığı dosyaları çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Anlı, hafta başından beri kezzaplı saldırıya uğrayan Sibel Burgu konusu üzerinde araştırmalarını sürdürüyordu. Yayına konuk olan gizli bir tanık saldırıyı, Sibel Burgu’nun eşinin yeğeni Özgür Basan’ın yaptığını söyledi.
Bu iddiaların üzerine Müge Anlı, gözlerini kaybetme tehlikesi yaşayan Sibel Burgu’ya bu saldırıyı kimin yaptığını bulmak için tarafları programında konuk etti. Özgür Basan hakkındaki tüm iddiaları reddetti.
Taraflar birbirilerini suçladığı sırada stüdyoya gelen polis ekipleri Sibel Burgu’ya kezzaplı saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen Özgür Basan’ı “adam yaralama” suçundan gözaltına aldı.
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