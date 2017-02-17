Facebook Twitter Rss

Polis konuğu canlı yayında sırasında gözaltına aldı

Polis konuğu canlı yayında sırasında gözaltına aldı.12814
  • Giriş : 17.02.2017 / 12:41:00

Müge Anlı stüydosuna giden polis konuğu canlı yayında gözaltına aldıç

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı ele aldığı dosyaları çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Anlı, hafta başından beri kezzaplı saldırıya uğrayan Sibel Burgu konusu üzerinde araştırmalarını sürdürüyordu. Yayına konuk olan gizli bir tanık saldırıyı, Sibel Burgu’nun eşinin yeğeni Özgür Basan’ın yaptığını söyledi.

Bu iddiaların üzerine Müge Anlı, gözlerini kaybetme tehlikesi yaşayan Sibel Burgu’ya bu saldırıyı kimin yaptığını bulmak için tarafları programında konuk etti. Özgür Basan hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Taraflar birbirilerini suçladığı sırada stüdyoya gelen polis ekipleri Sibel Burgu’ya kezzaplı saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen Özgür Basan’ı “adam yaralama” suçundan gözaltına aldı. 

TOBB kolları sıvadı

Bakan: Arabadan önce şoför sigortalanmalı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sevilen dizi Poyraz Karayel final mi yapacak?

Sevilen dizi Poyraz Karayel final mi yapacak?

Ekranların sevilen dizilerinden olan Poyraz Karayel için dizinin senaristi Ethem Özışık'tan 'final'

Bekir Coşkun hakkında soruşturma başlattı

Bekir Coşkun hakkında soruşturma başlattı

Gazeteci yazar Bekir Coşkun hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

TFMD Yılın Basın Fotoğrafları heyecanı başlıyor

TFMD Yılın Basın Fotoğrafları heyecanı başlıyor

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği "TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2017" yarışma başvur

Halk TV ekranı kararttı

Halk TV ekranı kararttı

Halk TV'yi izlemek için kanal açanlar, siyah ekranla karşılaştı.

 

O duruşma saat 9'u 5 geçe

O duruşma saat 9'u 5 geçe

Akit TV'nin yargılandığı davada mahkeme heyeti duruşmayı manidar bir saate verdi.

Habertürk, Mannequin Challenge akımına kapıldı

Habertürk, Mannequin Challenge akımına kapıldı

Habertürk televizyonu çalışanları hayatı kısa bir süreliğine dondurdu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya