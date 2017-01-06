Facebook Twitter Rss

Polisler konvoy halinde çıktı

Polisler konvoy halinde çıktı.14171
  • Giriş : 06.01.2017 / 08:02:00
  • Güncelleme : 06.01.2017 / 08:05:11

FETÖ soruşturması kapsamında bu sabah İstanbul'da dev bir operasyon başlatıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar tam gaz sürüyor.

Sabah saatlerinde Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine düzenlenecek operasyon için polis ekipleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konvoy halinde çıktı.

Operasyon kapsamında bir grup polis, Bahçelievler Zafer Mahallesi Dereboyu 2 Sokak'ta bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon yapılan dairede kimsenin olmaması üzerine polis, aramanın ardından adresten ayrıldı. Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği ikinci adresi ise Üsküdar'da idi. Salacak Mahallesi, Şerifbey Çeşmesi Sokak No:18'deki bir daireye giren polis ekiplerinin evdeki aramaları devam ediyor.

İşte o kahraman polis

Adil Öksüz'den sonraki isim 'Burhan'

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Saldırıda o araçta asker var mıydı?

Saldırıda o araçta asker var mıydı?

2 vatandaşımızın şehit olduğu İzmir saldırısı ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Konya'da kaza: 2 ölü, 41 yaralı

Konya'da kaza: 2 ölü, 41 yaralı

Konya'da öğrenci servisi devrildi. Ambulanslar olay yerine geldi.

 

Reina saldırganı Yunan adalarında

Reina saldırganı Yunan adalarında

İstanbul'da yaşanan terör saldırısı ile ilgili önemli bir bilgi elde edildi.

105 asker eşi gözaltına alındı!

105 asker eşi gözaltına alındı!

31 ilde yapılan operasyonlarda 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verildi.

 

İncirlik Üssü kapatılacak mı?

İncirlik Üssü kapatılacak mı?

El Bab operasyonuna koalisyon güçlerinden destek gelmemesi İncirlik'in tartışılmasına neden oldu.

Darbe komisyonunun görevi sona erdi

Darbe komisyonunun görevi sona erdi

15 Temmuz sonrası darbe girişimini araştıran komisyon görevini tamamladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya