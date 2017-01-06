Polisler konvoy halinde çıktı
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar tam gaz sürüyor.
Sabah saatlerinde Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine düzenlenecek operasyon için polis ekipleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konvoy halinde çıktı.
Operasyon kapsamında bir grup polis, Bahçelievler Zafer Mahallesi Dereboyu 2 Sokak'ta bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon yapılan dairede kimsenin olmaması üzerine polis, aramanın ardından adresten ayrıldı. Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği ikinci adresi ise Üsküdar'da idi. Salacak Mahallesi, Şerifbey Çeşmesi Sokak No:18'deki bir daireye giren polis ekiplerinin evdeki aramaları devam ediyor.
DİĞER HABERLER
Saldırıda o araçta asker var mıydı?
2 vatandaşımızın şehit olduğu İzmir saldırısı ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Reina saldırganı Yunan adalarında
İstanbul'da yaşanan terör saldırısı ile ilgili önemli bir bilgi elde edildi.
105 asker eşi gözaltına alındı!
31 ilde yapılan operasyonlarda 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verildi.
İncirlik Üssü kapatılacak mı?
El Bab operasyonuna koalisyon güçlerinden destek gelmemesi İncirlik'in tartışılmasına neden oldu.
Darbe komisyonunun görevi sona erdi
15 Temmuz sonrası darbe girişimini araştıran komisyon görevini tamamladı.