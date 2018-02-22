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Polisler yeni üniformaları ile Külliye'de

Polisler yeni üniformaları ile Külliye'de.21810
  • Giriş : 22.02.2018 / 09:06:00
  • Güncelleme : 22.02.2018 / 12:31:19

Emniyet güçleri yeni kıyafetleriyle Külliye'de basının karşısına geçtiler.

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Büyüyen Beşik

Cumnhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emniyet güçlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Külliye'de basına poz veren polis ve bekçilerin yeni kıyafetleri dikkat çekti.

Kabulde Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da yer aldı.

YENİ TASARIM KIYAFETLER

Yeşil renkli üniformadan 1994 yılında mevcut lacivert renkli üniformaya geçen emniyet teşkilatı, teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ile görev şartlarını da dikkate alarak polis ve çarşı, mahalle bekçileri üniformalarını yeniden tasarladı.

Bu doğrultuda kravat, ütülü pantolon, gömlek ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçilerek daha rahat, hareket kısıtlaması yapmayan yeni tasarım kıyafetler kullanılmaya başlandı.

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