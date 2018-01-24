Polislere yeni kıyafet geliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018 yılında trafik polislerinin gerek kıyafetleri gerekse teçhizatlarıyla yepyeni bir görünüme kavuşacağını belirtti.
Jandarma ekiplerinin üniformalarında değişikliğe gidildiğini anımsatan Soylu, "Polisimizde de esas itibariyle inşallah önümüzdeki günlerde yeni kıyafetler başlayacak. Ama trafik polislerinde daha görünür olmayı sağlayabilecek bir düzenlemeyi arkadaşlarımız hazırlıyor. Yani trafik polisi, hem kıyafetiyle, hem aracıyla, hem teçhizatıyla hem de donanımıyla birlikte bambaşka bir noktada olacak. Yani hiçbir eksiği olmayan, bu konuda en üst seviyede donanımlı hale gelen ve bir politika belgesiyle de hangi istikamette gidebileceğini bilen bir anlayış içerisinde olabileceğini ifade etmek istiyorum" dedi.
TRT
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