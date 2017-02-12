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Polisten internet kafelere bahis operasyonu

Polisten internet kafelere bahis operasyonu.23217
  • Giriş : 12.02.2017 / 11:53:00

Yasa dışı bahisin önüne geçmek isteyen polis, interner kafelere operasyon düzenledi.

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İnternet üzerinden oynanan yasa dışı bahis oyunlarına engel olmak isteyen polis, internet kafelere operasyon düzenledi. Ekiplerin girdiği 10 internet kafeden 8'inin yasa dışı bahis oyunları oynattığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir İlçesi'ndeki internet kafelerde Avrupa uzantılı internet sitelerinden yasadışı bahis ve iddia oynatılarak haksız kazanç elde edildiğini belirledi. Terörle Mücadele ve Özel Harekat timlerinin de desteğiyle harekete geçen polis, belirlenen internet kafelerde arama yaptı. Bilgisayarlar, girilen internet siteleri ve programlar, uzmanlarca kontrol edildi. Ekiplerin girdiği 10 internet kafenin 8'inde yasadışı bahis sitelerinin açık olduğu tespit edildi. İnternet kafelerdeki bilgisayarlara el koyan polis, 8 kişiyi gözaltına aldı.

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