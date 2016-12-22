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Polis ile vatandaş arasında kar topu savaşı

Polis ile vatandaş arasında kar topu savaşı.25904
  • Giriş : 22.12.2016 / 16:07:00
  • Güncelleme : 22.12.2016 / 16:44:47

Polis ile vatandaş arasında kar topu savaşı eğlenceli dakikalara neden oldu.

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Kahramanmaraş'ta yağan kar vatandaşa zor anlar yaşatsa da eğlenceli anlara da neden oldu. Kar çevik kuvvet polisleri için de moral oldu.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesindeki etkinlikte vatandaşlar ile polisler kar topu oynayarak ilginç görüntüler yaşanmasına neden oldu.

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